Саратовские власти назвали регион лидером в ПФО по уборке зерновых

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин отчитался о сборе 3,9 млн тонн зерновых в текущем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. По данным властей, в области почти закончилась уборка озимых культур, яровые убраны на треть. Зерновых собрали 3,82 тонн. Таким образом, урожайность составила 26 ц/га.

Пугачевский, Балашовский, Екатерининский, Калининский и Ершовский районы области намолотили свыше 200 тыс тонн зерна. Еще одиннадцать районов — свыше 100 тыс. тонн. В общей сложности обмолочено 65% площадей.

Чиновники сообщают, что в рамках программы «Земля» вэтом году будет проспонсировано 16 проектов по гидромелиорации почти на 764 млн руб.

Никита Маркелов

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