«Красноярскнефтепродукт» подал в суд на компанию, использующую ее торговую марку

АО «Красноярскнефтепродукт» (КНП) подала в суд на красноярское ООО «КиТ», занимающееся торговлей топливом. КНП требует взыскать с компании 1 млн руб. за нарушение исключительных интеллектуальных прав.

Ранее КНП заключил с «КиТ» лицензионный договор на предоставление товарного знака «КНП» и коммерческого обозначения «Красноярскнефтепродукт» для пяти АЗС в Красноярске, Дивногорске и Березовском районе Красноярского края. Однако позднее КНП в одностороннем порядке отказался от исполнения договора. Тем не менее, «КиТ» продолжал использовать товарный знак и коммерческое обозначение, сообщил истец суду. По его мнению, КНП нанесен репутационный ущерб. Суд рассмотрит дело в конце сентября.

АО «Красноярскнефтепродукт» — крупнейшая в Красноярском крае сеть АЗС. Под ее управлением в регионе находится 161 АЗС, в собственности — 10 нефтебаз. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка КНП в 2022 году составила 23,5 млрд руб., чистая прибыль — 86,9 млн руб. В краевой собственности — 57,99% акций, у физлиц и НРД — 42,01%.

Оксана Павлова