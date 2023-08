Увеличился спрос на российскую косметику

Компания «Л’Этуаль» обнародовала цифры аналитики продаж за первое полугодие и назвала популярные у клиентов сети отечественные бренды и их продукцию.

Так, с января по июль 2023 г. количество российских брендов в сети увеличилось почти на 20%, а спрос на товары российского производства вырос на 184%. Самой востребованной покупкой стала себорегулирующая сыворотка для лица Mixit (за последний год ее продажи выросли более чем в 8 раз), также среди лидеров оказался бальзам для губ «Йогурт с голубикой» от Eat My. Среди средств макияжа в топ продаж вошли марки L’Etoile и Soda, а открытием 2023 года стала палетка «Ай да Пушкин» от Russian Beauty Guru — ее активно покупают. В парфюмерной нише в топе находятся российские марки Soul of Russia, You, Cult, Nose Perfumes и Metaphysica, а в премиум-сегменте популярны Cosmogony, Tree of Life и Soft Silver.