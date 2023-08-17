Главные анонсы 17 августа

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в рамках выставки «Год нового транспортного каркаса» откроют пассажирское движение по МЦД-3. Кроме того, господин Путин проведет заседание президиума Госсовета, на котором обсудит вопросы развития общественного транспорта в стране.

Верховный суд рассмотрит жалобу на решение Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ, давшей согласие на возбуждение уголовного дела в отношении экс-председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой.

В Москве Головинский районный суд рассмотрит исковое обращение в отношении журналиста Екатерины Котрикадзе, составленное в связи с нарушением правил деятельности лица, признанного иностранным агентом. Симоновский суд рассмотрит протокол в отношении лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича за отсутствие маркировки иностранного агента на его постах в социальных сетях.

В Кишиневе возобновит работу российское консульство.

В США состоится визит премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Он примет участие в трехсторонней встрече с президентом США Джо Байденом и президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем.

В Москве в кинотеатре «Синема Стар» пройдет мультимедийная презентация предвыборной программы кандидата в мэры Москвы Леонида Зюганова.

Пройдет конкурс на замещение должности главы Перми.

Ожидается снижение пропускной способности таможенного пункта «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе из-за реконструкции.