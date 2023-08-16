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Коммерсантъ FM
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Суд дал по 24 года строгого режима двум «азовцам» за приказ обстрелять дома

Верховный суд ДНР приговорил двух бойцов полка «Азов» (признан в РФ террористическим и запрещен) к 24 годам в исправительной колонии строго режима каждого. В феврале-марте 2022 года, как было установлено в суде, по приказам Павла Артеменко и Антона Романюка из миномета были обстреляны жилые дома.

С 27 февраля по 13 марта 2022 года при отступлении ВСУ из Сартаны, Калиновки и Талаковки по приказам Артеменко и Романюка из 120-мм миномета были обстреляны жилые дома и гражданская инфраструктура. Целью обстрелов было уничтожения мирных граждан и их имущества, говорится в сообщении Главной военной прокуратуры. В результате 60 выстрелов 5 жилых домов были повреждены и разрушены, укрывшиеся в помещениях люди не пострадали.

Павел Артеменко и Антон Романюк были признаны виновными по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц по мотивам идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов), ч. 2 ст. 167 УК РФ (повреждение чужого имущества со значительным ущербом).

Военная операция на Украине

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