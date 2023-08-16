Прокуратура обнаружила в Выборгском районе частную школу без лицензии

Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга выяснила, что одно из частных образовательных учреждений работает без соответствующей лицензии, сообщили в пресс-службе петербургской прокуратуры.

Также надзорное ведомство обнаружило в этом же учреждении нарушения при заключении договоров на обучение. Прокурор Выборгского района внес представление в адрес генерального директора частного образовательного учреждения, а также возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения). Материалы дела направлены в суд.

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