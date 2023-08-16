На Урале клиенты «Открытия» начали переходить в ВТБ

В Свердловской области клиенты банка «Открытие» начали переходить в ВТБ, рассказала «Ъ-Урал» руководитель регионального филиала банка «Открытие» Наталья Алемасова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель Свердловского филиала банка «Открытие» Наталья Алемасова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Руководитель Свердловского филиала банка «Открытие» Наталья Алемасова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Мы начинаем передавать корпоративный портфель коллегам, которые начинают устанавливать лимиты кредитования и финансирования, осуществлять транзакционные операции, вести доработку клиент-банка и интернет-банка. Сейчас можно из интернет-банка "Открытие" в один клик открыть счет в ВТБ. Мы синхронизируем тарифы и глобально начинаем работу на той стороне»,— рассказала она.

Наталья Алемасова отметила, что в следующем году банк «Открытие» прогнозирует достаточно существенный прирост клиентов, поэтому сокращения филиальной сети не будет. «Есть желание оставить все офисы для того, чтобы обслуживать весь поток клиентов. Финальное решение будет приниматься во второй половине 2024 года»,— уточнила она.

Всего в Свердловской области насчитывается 25 отделений банка «Открытие» и 48 отделений ВТБ.

О планах по объединению банка «Открытие» и ВТБ стало известно в апреле 2022 года. Сделка по продаже «Открытия» ВТБ состоялась 22 декабря 2022 года. В начале февраля банки начали создавать единую банкоматную сеть.

Елена Медведева

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