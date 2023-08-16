Саркози назвал иллюзией идею о возвращении Крыма Украине

23-й президент Франции Никола Саркози (занимал этот пост с 2007 по 2012 год) заявил, что идея о возвращении Крыма Украине иллюзорна. При этом он назвал присоединение полуострова к России в 2014 году явным нарушением международного права.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никола Саркози

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Никола Саркози

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Но когда речь идет об этой территории, которая до 1954 года была российской и где большинство населения всегда чувствовало себя русским, я считаю любой шаг назад иллюзорным. Считаю, что для подтверждения существующего положения вещей будет необходим бесспорный референдум, то есть организованный под строгим контролем международного сообщества»,— заявил экс-президент Le Figaro.

В 2015 году Никола Саркози, говоря о присоединении Крыма к России, приводил в пример ситуацию с частично признанным Косово. Тогда он заявил, что, признавая независимость Косово, нельзя одновременно отказывать в этом Крыму.

«Если бы Косово имело право быть независимым от Сербии, я не вижу, как можно было бы при этом говорить, что Крым не имеет права покинуть Украину и присоединиться к России»,— сказал тогда господин Саркози. Решение России признать независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 году он счел неприемлемым.

Мария Федотова