То ли «Еще» будет

Все больше российских ритейлеров выходят в бюджетный сегмент рынка. Компания «Детский мир» открыла в Москве первые точки в формате жестких дискаунтеров «Еще». Там будут продавать товары повседневного спроса по фиксированным ценам. Это, в частности, продукты питания, одежда, косметика и товары для дома. Предполагается, что новая сеть составит конкуренцию магазинам Fix Price.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Последний год крупные компании активно развивали магазины формата дискаунтеров. Своя сеть есть у X5 Group и «Магнита». В «СберМаркете» подсчитывали, что за первые полгода 2022-го оборот таких точек вырос в 16 раз. По некоторым прогнозам, дискаунтеры могут занять до 50% рынка уже в ближайшие несколько лет. Почему этот формат интересен компаниям? И как это скажется на классической рознице? На эти вопросы “Ъ FM” ответил гендиректор агентства Infoline Иван Федяков:

«Как мы и прогнозировали, формат дискаунтеров становится форматом №1 для развития российского ритейла. Крупнейшие сети пробуют себя в этом, но далеко не у всех будут успехи. Причины развития подобных проектов очевидны. Несмотря на то, что власти декларируют двузначные темпы роста доходов россиян, в реальности мы не видим подтверждения подобных цифр. Более того, подобные успехи не подтверждают крупнейшие торговые сети.

Данные крупных FMCG-ритейлеров говорят о том, что в подавляющем большинстве чеки у них находятся на показателях в лучшем случае уровня прошлого года. Люди продолжают экономить, жить по принципу от зарплаты до зарплаты, и фактор цены для большинства потребителей в России, к сожалению, становится фактором №1 в принятии решения о покупке. В этом смысле стратегия дискаунтеров становится ключевой для розничной торговли. Мы видим, что многие FMCG-сети делают ставку именно на их развитие, большинство сетей других форматов тоже двигаются в эту сторону.

Проект "Детского мира" достаточно интересен. Он вступает в прямую конкуренцию с уже действующими на рынке, и ритейлер не скрывает, что это в том числе Fix Price, который достаточно силен.

Для успешной реализации стратегии у "Детского мира" есть необходимые составляющие. Он активно развивает собственные торговые марки, и эта продукция, скорее всего, как раз и будет основой для дискаунтера "Еще".

Конечно, это повлияет на стратегию самой компании. Вполне возможно, что мы не увидим в ближайшее время открытия новых магазинов, но по большому счету они ей не особо нужны. Более четверти продаж "Детский мир" делает через онлайн».

15 августа X5 Group отчиталась о том, что продолжает активно развивать свою сеть дискаунтеров «Чижик». На конец второго квартала у компании насчитывалось 809 магазинов формата низких цен в 27 регионах. А в ближайшие полгода X5 Group планирует существенно ускорить открытие новых точек под этим брендом.

Остальные компании тоже идут именно по этому пути, так что от других привычных форматов магазинов им, скорее всего, придется отказываться, полагает председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов: «Мы видим, например, что замедлилось развитие, открытие новых форматов гипермаркетов. Супермаркеты тоже открываются менее активно. Торговые сети, у которых есть магазины формата "у дома" типа "Пятерочки" и "Магнита", обладают и жесткими дискаунтерами.

Будут ли они сокращать точки в пользу жестких дискаунтеров? Пока сказать сложно. В то же время X5 рассылал финансовые результаты, и там был достаточно резкий рост магазинов "Чижик". Это показывает, что определенное внимание к этому формату есть. Это не закрытие других форматов, а переориентация на жесткие дискаунтеры с меньшим вниманием к иным форматов. Но какие-то практически развиваться не будут, например, гипермаркеты».

Дискаунтеры востребованы еще и на фондовом рынке. В марте 2021 года компания Fix Price провела крупнейшее IPO за всю историю российского ритейла, которое сделало основателей сети миллиардерами. За первый год на бирже бумаги компании показали динамику лучше рынка, который просел на фоне начала боевых действий на Украине.

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Владислав Викторов