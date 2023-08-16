Смольный потратит 19 млн руб. на эксперименты с синезелеными водорослями

Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга заказал несколько экспериментов в городских прудах, цель которых — найти эффективное средство борьбы с синезелеными водорослями, которые ежегодно захватывают местные водоемы, сообщает «Фонтанка».

Конкурс на поиск подрядчика был объявлен на прошлой неделе. Стоимость работ составит 19 млн рублей, срок исполнения — до апреля 2025 года. В задачу подрядчика будет входить исследование «методов противодействия развитию синезеленых водорослей и оценка эффективности применения таких методов на водных объектах Санкт-Петербурга». Для проведения экспериментов выбрали три безымянных пруда в Выборгском районе и три с названиями — Пейзажный, Корабельный и пруд «Очки» — которые находятся в Московском районе.

Директор Института исследований континентальных водных объектов РГГМУ Шамиль Поздняков, который участвовал в составлении техзадания, рассказал изданию, что проблема распространения синезеленых водорослей каждый год усугубляется. По его словам, тому есть две причины. Первая заключается в глобальных климатических изменениях, из-за которых благоприятный для размножения синезеленых водорослей период постоянно увеличивается. А вторая — антропогенная, связанная с тем, что отходы деятельности человека, которые попадают в местные водоемы и залив, становятся питательной средой для цианобактерий (другое название сине-зеленых водорослей — «Ъ-СПб»).

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