В Индустриальном районе Перми планируют построить фиджитал-центр

На заседании комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами Пермской гордумы обсуждался вопрос передачи земельного участка площадью 0, 5га по адресу ул. Шоссе Космонавтов/ Дениса Давыдова 195/8 из муниципальной собственности в краевую. Комитет единогласно проголосовал «за» передачу земельного участка в краевую собственность.

С докладами выступили глава департамента имущественных отношений Перми Александр Хаткевич, депутат гордумы Алексей Овчинников и министр спорта края Татьяна Чеснокова. Госпожа Чеснокова представила проект фиджитал-центра, который планируют построить рядом с Центром спортивной подготовки края.

Проект фиджитал центра представляет собой мультикомплексную спортивную площадку, поделённую на зоны игр в мини-футбол, баскетбол 3 на 3, воркаут и киберспорт. Постройка спортивного объекта реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве Пермского края и Всероссийской федерации фиджитал-спорта.