Аэропорт Минеральные Воды за год почти на треть увеличил пассажиропоток

С начала 2023 года в аэропорту Минвод было обслужено 3 млн пассажиров. По данным пресс-службы аэропорта, в сравнении с 2022 годом прирост пассажиропотока составил порядка 27%.

По мнению руководства воздушной гаванью, увеличение количества пассажиров напрямую связано с развитием воздушной сети аэропорта. Отсюда отправляются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Красноярск, Екатеринбург, Казань, Пермь, Самару, Уфу.

Открыты новые направления — в Сыктывкар, Самарканд, Надым. В общей сложности сеть воздушных перевозок аэропорта включает в себя более 50 направлений: 40 внутренних и 17 международных маршрутов, самыми востребованными из которых считаются рейсы в Стамбул, Ереван, Анталью и Баку.

Международный аэропорт Минеральные Воды на сегодняшний день — крупнейший аэропорт и авиационный узел в Северо-Кавказском федеральном округе. Кроме того, Минводы, Сочи и Ставрополь единственные остаются открытыми для полетов на Юге России.

Александра Ларинцева, Пятигорск