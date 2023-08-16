Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Аэропорт Минеральные Воды за год почти на треть увеличил пассажиропоток

С начала 2023 года в аэропорту Минвод было обслужено 3 млн пассажиров. По данным пресс-службы аэропорта, в сравнении с 2022 годом прирост пассажиропотока составил порядка 27%.

По мнению руководства воздушной гаванью, увеличение количества пассажиров напрямую связано с развитием воздушной сети аэропорта. Отсюда отправляются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Красноярск, Екатеринбург, Казань, Пермь, Самару, Уфу.

Открыты новые направления — в Сыктывкар, Самарканд, Надым. В общей сложности сеть воздушных перевозок аэропорта включает в себя более 50 направлений: 40 внутренних и 17 международных маршрутов, самыми востребованными из которых считаются рейсы в Стамбул, Ереван, Анталью и Баку.

Международный аэропорт Минеральные Воды на сегодняшний день — крупнейший аэропорт и авиационный узел в Северо-Кавказском федеральном округе. Кроме того, Минводы, Сочи и Ставрополь единственные остаются открытыми для полетов на Юге России.

Александра Ларинцева, Пятигорск

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...