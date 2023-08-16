E-commerce укрепляется за Уралом

Объем продаж интернет-торговли в Сибирском федеральном округе (СФО) в первом полугодии 2023-го вырос на 30,3% к аналогичному периоду прошлого года и составил 252,2 млрд руб.). Динамика по округу оказалась даже выше, чем в целом по России (+20% составил рост интернет-торговли в стране в первом полугодии). По словам экспертов отрасли, центральные регионы — Москва и Санкт-Петербург — достигли своего потолка, тогда как в Сибири еще есть потенциал для развития. Маркетплейсы намерены наращивать свое присутствие за Уралом и увеличивать число пунктов выдачи.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На 30,3% вырос объем продаж в е-commerce в Сибири по итогам первого полугодия 2023-го в сравнении с тем же периодом 2022 года

Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ На 30,3% вырос объем продаж в е-commerce в Сибири по итогам первого полугодия 2023-го в сравнении с тем же периодом 2022 года

Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

На 30,3% вырос объем продаж в е-commerce в СФО по итогам первого полугодия 2023-го в сравнении с тем же периодом 2022 года и составил 252,2 млрд руб. (в 2022-м — 193 млрд руб.), сообщили „Ъ-Сибирь“ в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Результаты по динамике оказались намного выше, чем в целом по России (+20% рост интернет-торговли в стране в первом полугодии).

По данным АКИТ, в структуре продаж с начала года и по июнь наибольшую долю по Сибири заняли Красноярский край (19,2%, 48,5 млрд руб.), Новосибирская область (18,2%, 45,9 млрд руб.), Иркутская область (16,2%, 40,9 млрд руб.), Кемеровская область (14,5%, 36,5 млрд руб.), Алтайский край (11%, 27,6 млрд руб.), а также Омская область (9,4%, 23,7 млрд руб.). На остальные субъекты Сибири — Томскую область, республики Хакасия, Тыва и Алтай — совокупно пришлось 11,4%.

Рост продаж в Сибири подтверждают крупнейшие маркетплейсы. Так, в первом полугодии 2023-го сибиряки приобрели на Wildberries в 2,4 раза больше товаров, чем за аналогичный период 2022 года, а в денежном выражении продажи выросли в 2,2 раза, сообщили „Ъ-Сибирь“ в пресс-службе компании. Наибольший объем продаж зарегистрирован в Иркутской области, Красноярском крае и Новосибирской области, а наиболее динамичными темпами растет покупательский интерес жителей Тывы (+154% год к году), Алтайского края (+147%) и Омской области (+141%). В пресс-службе «Мегамаркета» сообщили, что в первом полугодии покупки на маркетплейсе в Сибири совершались в четыре раза чаще, чем за аналогичный период 2022 года. «Мы наблюдаем кратную динамику роста по всем регионам СФО. По объему продаж в денежном и штучном эквивалентах лидером стала Новосибирская область, затем идут Красноярский край и Омская область»,— отметили в компании. В Ozon сообщили, что количество заказов в Сибири увеличилось в первом полугодии 2023-го в 2,5 раза относительно аналогичного периода 2022 года.

В топ-5 самых популярных у сибиряков товаров в 2023 году вошли: цифровая и бытовая техника — на нее жители округа потратили 50,4 млрд руб. (доля в общем объ­еме покупок — 20%), одежда и обувь — 43,3 млрд руб. (17,2%), мебель и товары для дома — 41 млрд руб. (16,1%), продукты питания — 24 млрд руб. (9,5%), товары для красоты и здоровья — 2 млрд руб. (9,1%). «„Одежда и обувь“ в Сибири вырвалась на вторую строчку в этом году, в первом полугодии 2022-го эта категория товаров была на третьем месте»,— отметили в АКИТ.

В большинстве категорий в 2023 году средний чек снизился. Самые заметные изменения произошли в «ювелирных изделиях», где снижение составило почти 36% — с 5599 руб. в первом полугодии 2022-го до 3595 в 2023-м, а также в категории «мебель и товары для дома» — снижение на 19% (1765 руб. и 1426 руб. соответственно). Увеличение среднего чека отмечено в категории «одежда и обувь» — на 26% (2717 руб. и 3437 руб.), «аптеки» — на 16% (1826 руб. и 2116 руб.). Лидером роста среднего чека стала категория «спорттовары», увеличившись более чем на 50% (4806 руб. и 7401 руб.). В категории «продукты питания» рост составил всего 0,5% (с 1115 руб. до 1121 руб.).

По данным Tinkoff eCommerce, в первую пятерку регионов России по увеличению суммы покупок на маркетплейсах в июне 2023-го по отношению к июню 2022 года вошли Красноярск (+81%), Омск (+80%), Челябинск (+52%), Новосибирск (+52%) и Уфа (+50%). Кроме того, Красноярск и Омск разделили первое место по росту числа продаж на маркетплейсах (+127% в обоих городах по отношению к прошлому году).

Как отмечают в АКИТ, доля регионов в е-commerce усиливается. Так, к примеру, заметно снизилась доля первой тройки: Москва в общем объеме продаж заняла лишь 18,4% (год назад этот показатель составлял 20,4%), Московская область — 9,2% (10,7% в первом полугодии 2022-го), Санкт-Петербург — 6,2% (7,3% в первом полугодии 2022-го). «Очевидна тенденция на увеличение роли регионов в сфере e-commerce, она будет становиться еще заметнее. Дело не только в привычках россиян, возможностях быстро находить нужный товар и сравнивать цены, которые обеспечивает интернет-торговля. Сами компании онлайн-ритейла все активнее осваивают регионы — по всей России строятся новые логистические объекты. Их общая площадь за три года увеличилась в три раза, создаются новые рабочие места, улучшается качество сервиса — эта активность также напрямую влияет на предпочтения россиян»,— говорит президент АКИТ Артем Соколов.

В Москве и Санкт-Петербурге рынок онлайн-торговли уже достиг высоких показателей и при таком большом объеме не может расти так же активно, как в других городах России, говорит директор Tinkoff eCommerce Илья Кретов. Крупные игроки и предприниматели ищут новую аудиторию, добавляет эксперт.

По оценке «InfoLine-Ана­литики», на маркетплейсы в 2023 году будет приходиться половина всего объ­ема интернет-торговли в России и 7% от продаж всей розницы. В АКИТ считают, что за весь 2023 год рынок интернет-торговли в РФ может увеличиться еще на 25–30%, достигнув таким образом 6,3–6,6 трлн руб.

Лолита Белова