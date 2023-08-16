Полиция Кубани к сентябрьским выборам перейдет на режим усиленного несения службы

Полиция Кубани к муниципальным выборам, которые намечены на 9 и 10 сентября, перейдет на режим усиленного несения службы. Об этом сообщает администрация Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ

В среду губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и начальник УФСБ России по региону Сергеей Захарихин провели координационное совещание по вопросам обеспечения безопасности в ходе выборов. О планах перевести в преддверии выборов сотрудников полиции на усиленное несение службы в ходе совещания сообщил врио начальника ГУ МВД края Сергей Воложинов, говорится в сообщении.

В этом году в крае проведут 62 муниципальные кампании, в ходе которых кубанцам предстоит избрать 183 депутата представительных органов, и 29 глав сельских и городских поселений. Голосовать 765 избирательных участков придут более одного миллиона человек. Обеспечивать общественный порядок в эти дни выборов будут 5,5 тыс. сотрудников полиции, Росгвардии, а также членов казачьих обществ, отмечается в релизе.

Михаил Волкодав

Читайте нас в Telegram