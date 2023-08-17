К родным дубайским берегам

Жители Екатеринбурга стали в два раза чаще интересоваться недвижимостью в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) по сравнению с прошлым годом. По данным аналитиков, в целом спрос на заграничную недвижимость упал в среднем на 10%. Чаще всего екатеринбуржцы покупают жилье в Турции, хотя в этом году из-за землетрясений, выборов и отказов россиянам в ВНЖ спрос упал на 30%. ОАЭ на втором месте — жилье здесь покупают как для получения долгосрочных виз, так и для вывода капитала. Эксперты отмечают, что направление спроса будет определять реальная возможность совершения сделки.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ОАЭ занимают второе место по популярности среди стран, где уральцы предпочитают покупать недвижимость

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ ОАЭ занимают второе место по популярности среди стран, где уральцы предпочитают покупать недвижимость

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Интерес уральцев к недвижимости в ОАЭ за год вырос более чем в два раза. Спрос резко повысился с осени 2022 года, после объявления частичной мобилизации в России. Как рассказал «Ъ-Урал» главный редактор Prian.ru Филипп Березин, жилье в Объединенных Арабских Эмиратах екатеринбуржцы покупают и для получения долгосрочных виз, и для вывода капитала. «Инвестиции в проекты Дубая и других эмиратов уже не приносят такой доход как 1–2 года назад, но позволяют, как минимум, сохранить средства»,— прокомментировал он.

Директор по развитию Бюро недвижимости Зыряновой Алексей Шаклеин в разговоре «Ъ-Урал» отметил, что интерес к недвижимости в данной стране сейчас перешел в «стабильную фазу».

«Конечно, если есть возможность переложить сбережения в более-менее стабильную валюту, диверсифицировать, вложиться в недвижимость, которую можно сдавать и перепродавать, то спрос на это есть. Но сейчас он не такой, каким был в прошлом году — лавинообразным из-за определенных событий»,— рассказал господин Шаклеин.

Цены на покупку недвижимости в ОАЭ за год поднялись на 10–15%, фиксируют эксперты. «Рост цен продолжается, но он идет по инерции. Рынок насыщается спросом — летом покупать спокойнее и выгоднее, нет ажиотажа, но, безусловно, в хороших проектах все продается за 1–2 дня. Потому что, кроме россиян, в ОАЭ покупают граждане всех стран»,— отметил Алексей Шаклеин.

Несмотря на отдельный рост в отношение ОАЭ, интерес к зарубежной недвижимости у жителей Екатеринбурга в целом сократился на 10% к уровню прошлого года, но сохранился на высоком уровне. Первое место по спросу несколько лет сохраняется за Турцией, на нее приходится около 20% спроса. «По сравнению с первой половиной 2022 года спрос на Турцию снизился примерно на 30% — это общероссийская тенденция, связанная с землетрясениями, неопределенностью, связанной с выборами (кандидат от оппозиции предлагал ввести запрет на покупку недвижимости иностранцами), ограничениях в выдаче ВНЖ собственникам недвижимости»,— рассказал Филипп Березин.

Год назад, по данным Prian.ru, третье место по уровню спроса занимала Грузия, сейчас эта страна только на 10-м месте, схожая тенденция и в целом у жителей России. В этом году на третьем месте по спросу на недвижимость находится Италия, далее идут Испания, Болгария, Черногория, Сербия, Кипр и Таиланд.

В топ-20 впервые вошел Египет, на него спрос за год вырос в два раза.

«Цены в большинстве дружественных стран за последний год заметно выросли. Напротив, в Европе — Центральной, Северной, Восточной — цены в последний год стабильны или снижаются. Это связано с ростом процентных ставок, удорожанием ипотеки и общей неопределенностью в экономике. Лучше обстоят дела в Южной Европе — Испании, Греции, Португалии, Кипре — там рост продолжается в проделах 5–10%»,— прокомментировал господин Березин.

По мнению экспертов, на спрос будут влиять трудности в покупке недвижимости в недружественных странах, проблемы с открытием счетов, переводом средств, а также падение рубля. «Мы не ожидаем резких изменений цен в наиболее интересных россиянам странах. Рынки в массе своей охлаждаются вместе с экономикой. Но спрос в ближайшие годы будет больше зависеть от политики, то есть от реальной возможности совершить сделку»,— считает Филипп Березин. По его мнению, особым интересом будут пользоваться страны, где покупка недвижимости позволяет получить длительную визу, ВНЖ или гражданство, а также открыть счет в местном банке. Поэтому на рынке появляются новые направления, например, на ближнем Востоке — Катар, Оман, Бахрейн.

Мария Игнатова