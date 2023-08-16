«Спортивные журналисты порой выдают желаемое за действительное»

Трансфер молодого игрока «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» под угрозой срыва, сообщают российские спортивные СМИ. В пресс-службе «Динамо» заявили, что полузащитник не улетел в Испанию на медосмотр и вернулся к тренировкам в составе московского клуба. В ситуации разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Спортивные журналисты часто спешат сообщить болельщикам ту или иную новость и порой выдают желаемое за действительное. Даже когда многие издания на все лады обсуждали громкую новость о переходе Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» и говорили об этом, как о свершившемся факте, член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин открыто заявлял, что контракт не подписан: «Можно будет с уверенностью говорить о том, что Арсен в "Реал Сосьедаде", только после того, как он подпишет личный контракт. Такого пока нет».

Казалось бы, уж условия личного соглашения обсудить не проблема. Тем более что зарплата Захаряна в «Динамо» не была заоблачной — по футбольным меркам, разумеется, €420 тыс. в год. Это без учета бонусов. Так что сумма около €1 млн, которую предложили россиянину в Испании, казалась вполне реалистичной. Так почему же полузащитник после всех этих резонансных заявлений даже не полетел в Испанию?

Скорее всего, стороны не смогли договориться, когда речь зашла о выплате агентских, рассказал “Ъ FM” футбольный менеджер Юрий Белоус: «Насколько мне известно, там возник вопрос между клубом и агентами. Есть определенное недопонимание в отношении их премии, скажем так. Контракт у Захаряна заканчивается летом 2024 года, и он вообще может уйти оттуда бесплатно через год, а в январе уже подписать предварительный контракт если не с "Реал Сосьедадом", то с другим клубом. "Динамо" — солидный клуб, и я уверен, что будут найдены варианты, как эту ситуацию разрешить».

Футбольный агент Дмитрий Селюк, который работает в Испании, считает, что столь громкая для России сделка на €12 млн, особенно после того, как о ней было публично объявлено, не может сорваться. Если же это произойдет, то репутационные потери понесет «Динамо», говорит он: «Кто это сделал? И как это могло получиться? Это нонсенс какой-то. Это антипиар для "Динамо". Для руководства клуба это смотрится как минимум непрофессионально».

И все же в агентской среде нередко используется ход, при котором футболиста делают игроком того или иного футбольного клуба лишь в публичном пространстве. Это нужно, чтобы выбить контракт на более серьезную сумму, рассказал “Ъ FM” футбольный агент Вадим Трушков:

«Сейчас все подогревают интерес к своим футболистам. Поэтому я всегда тихонько смеюсь, когда агент рассказывает, что у его футболиста просто со всех континентов масса предложений, а бедняга прозябает где-нибудь в ФНЛ. Переходят футболисты-трудяги, такие, какие нужны в Европе, и переходят в клубы небольшие, потому что в больших клубах мы играть не готовы на сегодняшний день».

Даже если в данной ситуации с Захаряном все не так однозначно, как предполагает эксперт, то в целом постоянные срывы трансферов, связанные с переходом россиян в европейские клубы, говорят о многом.

И дело тут не в политической ситуации. Просто, к сожалению, игроков уровня Валерия Карпина и Александра Мостового, которые сделали невероятную рекламу нашему футболу в той же Испании, сейчас в России просто нет. А вот футболистов, которые хотят получить многомиллионный контракт, предостаточно. Отсюда и возникает, скажем так, недопонимание.

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