В школах Петербурга откроют классы предпрофессиональной подготовки

С 1 сентября в школах Санкт-Петербурга начнут работать предпрофессиональные классы по девяти направлениям, сообщили в пресс-службе администрации города.

Школьникам предложат на выбор следующие классы: Курчатовские, инженерные, кадетские, медицинские, гуманитарно-технологические, химико-биологические, информационно-технологические, психолого-педагогические и медиаклассы.

Вместе с аттестатом пожелавшие пройти обучение смогут получить документ о профессиональном образовании. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, вузы заинтересованы в абитуриентах, которые прошли такую предварительную подготовку.

С 2021 года среди школ Петербурга проводится конкурсный отбор на получение грантов из городского бюджета на оснащение лабораторий и предпрофессиональных профильных классов. За 2021-2022 годы в их создание вложили 2,5 млрд руб., всего было открыто 240 классов в 154 школах. В этом учебном году будут работать 58 инженерных классов, 47 психолого-педагогических, 25 гуманитарно-технологических, 22 химико-биологических, 20 кадетских, 12 информационно-технологических, 10 Курчатовских, 5 медицинских и 14 медиаклассов.

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