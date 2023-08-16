Армавирский завод «Кубань» выпустил первую сотню железнодорожных вагонов

Армавирский завод стальных конструкций «Кубань» выпустил первую сотню железнодорожных вагонов после прихода нового инвестора и получения господдержки. Об этом сообщает администрация Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Предприятие было создано на производственной площадке Армавирского машиностроительного завода, где в последние годы из-за долгов сложилась кризисная ситуация, и предприятие даже было признано банкротом. Но при поддержке Минпромторга России и властей края ему нашли нового инвестора, который вложил в объект 210 млн рублей.

В апреле завод получил сертификат на производство железнодорожных крытых вагонов и, получив господдержку от Краснодарского края, прибрел новое оборудование. До конца года здесь планируют собрать еще порядка 500 инновационных крытых вагонов, а в ближайшие два года – выпустить порядка 1,7 тыс., говорится в сообщении.

Михаил Волкодав

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