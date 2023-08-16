«Турция и Китай могут обидеться»

США намерены помочь создать альтернативу зерновой сделке без участия России. Как пишет The Wall Street Journal, планы новых маршрутов Вашингтон обсуждает с Киевом и Анкарой. Между тем, по данным турецких СМИ, встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пройдет 31 августа. Главная тема консультаций — возобновление черноморской инициативы. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает срыва этих переговоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Из Одессы по открытому Киевом 10 августа временному торговому коридору вышло первое судно. Контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга взял курс на Босфор. Сообщают об этом многочисленные иностранные СМИ со ссылкой на министра инфраструктуры Украины Александра Курбакова. Гонконг, как известно, это особый экономический район Китайской Народной Республики, друга и стратегического партнера Российской Федерации.

Тем временем Минобороны в дополнение к своему сообщению опубликовало еще и видеосъемку высадки бравого спецназа с вертолета на сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау. Все это, конечно, красиво, если бы не одно маленькое «но». Это романтическое островное государство в Тихом океане — офшорная зона, где выгодно регистрировать торговые суда.

И вот выясняется, что по факту этот самый «Сукра Окан» принадлежит, судя по всему, Турции. И, видимо, пройдя соответствующую проверку, сухогруз достиг-таки украинского порта «Измаил», куда и направлялся. О чем все это говорит? Через Черное море можно пройти, несмотря на прекращение зерновой сделки и все связанные с этим риски.

Между тем The Wall Street Journal сообщает, что США решили внести свой вклад в спасение бедных стран от глобального голода. Подробностей пока немного — больше общих фраз. Но в целом речь идет о том, чтобы наладить работу альтернативных зерновых коридоров. Источники газеты не исключают военного сопровождения продовольственных караванов.

К чему все это? По-прежнему ничего не понятно относительно переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Сообщает об этом исключительно турецкая сторона — Москва молчит. Согласно последним данным, встреча состоится 31 августа. И вот может статься, что говорить будет уже не о чем. Суда ведь и так проходят. Можно еще и через Дунай возить. Дольше, дороже, но с западной поддержкой все это будет намного проще.

Посыл такой: не хотите возвращаться в черноморскую инициативу — не надо. Но вы же не хотите поссориться с Турцией и Китаем, они ведь могут обидеться, равно как и африканские друзья. Ответ российской стороны такой: у нас есть свое зерно для спасения мира — не дадим никому пропасть. И тоже ведем соответствующие переговоры.

Тем не менее обстановка и на этом участке большого противостояния рискует серьезно обостриться. Переговоры Путина и Эрдогана, если они состоятся, легкими быть не обещают. А если они провалятся, будет совсем неудобно. Так что все на сегодня очень зыбко. И, видимо, будут новые газетные публикации на тему различных вариантов, как спасти мир от голода.

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