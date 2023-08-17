Новикомбанк и ВЭБ.РФ инвестируют 60 млрд рублей в развитие авиа- и автомобилестроения

Новикомбанк, опорный банк Ростеха, на Международном военно-техническом форуме «Армия–2023» подписал два меморандума о сотрудничестве с государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ». В рамках соглашений участники договорились об оказании поддержки отечественному авиа- и автомобилестроению на общую сумму 60 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Земсков Фото: Константин Земсков

Подписи под меморандумами поставили предправления Новикомбанка Елена Георгиева и заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян.

Первый из двух Меморандумов о сотрудничестве подразумевает «рассмотрение возможности совместного участия в реализации финансирования проектов на общую сумму до 20 млрд рублей, направленных на развитие российской автомобилестроительной отрасли». Второй документ посвящён поддержке отечественного авиастроения на общую сумму 40 млрд рублей.

Стороны договорились, что будут согласованно решать правовые, экономические и организационные вопросы, связанные с реализацией предмета меморандумов. Совместную работу планируется вести с учетом положений и ограничений, установленных федеральным законодательством, распоряжением Правительства РФ и иными нормативными правовыми актами, а также внутренними организационно-распорядительными документами и решениями органов управления подписантов.

«Новикомбанк активно содействует развитию российского авиа- и автомобилестроения. При финансовой поддержке банка реализуются проекты, направленные, в частности, на наращивание инновационного потенциала этих отраслей, их развитие и модернизацию. С ОАК, например, нас связывают годы эффективного сотрудничества, поэтому мы знаем, какие инструменты помогут наиболее успешно реализовать масштабные планы организации»,— отметила председатель правления, куратор Воронежского отделения Союза машиностроителей Елена Георгиева.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 20 крупнейших банков России. В 2023 году отмечает 30 лет со дня основания. Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности: АКРА «А+(RU)» прогноз «позитивный», «Эксперт РА» «ruА+» и «НКР» АА-.ru со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности — финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Банк выступает генеральным финансовым партнером Международного военно-технического форума «Армия–2023». Председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева — член Бюро ЦС ООО «СоюзМаш России», куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России.

Госкорпорация Ростех — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегически важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2022 году превысила 2,1 трлн рублей, доля гражданской продукции составила 44,5%.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»