Жители Красного Крыма попросили губернатора остановить застройку хутора

Более 300 жителей хутора Красный Крым Ростовской области подписали обращение к губернатору региона Василию Голубеву с требованием остановить неконтролируемую застройку территории. Об этом сообщает 161.ru.

По словам жителей хутора, из-за перенаселения у них возникают проблемы с электричеством и водой. Они отмечают, что при отключении света в населенном пункте также пропадают связь и интернет.

В единственной школе в хуторе, рассчитанной на 180 мест, обучаются 556 учеников. В новом учебном году, по прогнозам администрации, в ней будут обучаться около 700 человек. Также хутору не хватает минимум три детских сада, пишет 161.ru со ссылкой на главу поселения Лавра Черкашина.

Активисты собрали 311 подписей под обращением с просьбой остановить коммерческую застройку Красного Крыма. Документ адресован главе администрации Мясниковского района Андрею Торпуджияну, главе администрации Красного Крыма Лавру Черкашину и губернатору Ростовской области Василию Голубеву.

Кристина Федичкина