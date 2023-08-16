Сотрудники «Росводоканал Краснодар» стали победителями  регионального этапа конкурса «Лучшие практики наставничества 2023»

Электрогазосварщик 5-го разряда Александр Платонов и руководитель группы Инспекции водных ресурсов Ксения Новикова стали лучшими в региональном этапе конкурса «Лучшие практики наставничества 2023». Специалисты «Росводоканал Краснодар» заняли первое и второе места в номинации «Профессиональное развитие молодежи». Победители теперь будут представлять Краснодарский край на Всероссийском этапе конкурса.

Фото: пресс-служба Краснодар Водоканал

«Лучшие практики наставничества Краснодарского края 2023» — это региональный этап Всероссийского конкурса лучших практик наставничества. Соревнования проходили в рамках национального проекта «Производительность труда».

По словам министра экономики Краснодарского края Алексея Юртаева, «институт наставничества — это ресурс, который гарантирует профессиональный рост молодых специалистов и расширение компетенций для опытных сотрудников, улучшение общих трудовых показателей. Сегодня рынку труда требуется квалифицированный персонал, на предприятиях необходимо выстраивать планомерную работу по формированию кадрового потенциала».

Программа наставничества реализуется в компании с 30 июня 2020 года. Главная цель программы — максимально полное раскрытие потенциала молодых сотрудников предприятия, необходимого для успешной личной и профессиональной самореализации.

«Сейчас на предприятии работают 96 наставников. Это эксперты в своей области, которые помогают новым специалистам адаптироваться к работе в компании. Мы считаем наставничество лучшим способом быстрой адаптации навыков сотрудников под требования компании. Такой подход позволяет новому сотруднику быстрее включиться в работу, освоить корпоративные стандарты и в краткие сроки приступить к качественному выполнению своих обязанностей»,— говорит директор по организационному развитию «Росводоканал Краснодар» Светлана Коняева.

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