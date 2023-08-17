Квартиры не подарок

Конкурсный управляющий Агентства инвестиционного развития Челябинской области (АИР) обжаловал решения арбитражного суда региона о законности трех сделок должника. Это договоры дарения правительству Челябинской области 131 квартиры и 1 млрд руб., а также о возврате 13,4 млн учредителю АИР — министерству экономического развития области. Конкурсный управляющий Алексей Пивоваров считает, что ответчики причинили вред агентству, лишив его имущества и средств, которые могли бы пойти на погашение долга по налогам. Представители правительства Челябинской области настаивали, что спорные сделки были совершены за пределами трехлетнего срока для их оспаривания. Эксперты считают, что вероятность пересмотра решений в пользу конкурсного управляющего довольно высокая.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спорные квартиры передали в качестве служебного жилья служащим театров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Спорные квартиры передали в качестве служебного жилья служащим театров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд направлены жалобы конкурсного управляющего АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» Алексея Пивоварова на решения арбитражного суда региона об отказе признать недействительными три сделки должника на общую сумму 1,4 млрд руб. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Оспариваемые решения первой инстанции были приняты в конце июля. Конкурсный управляющий просил признать недействительными два договора дарения 131 квартиры, заключенные в 2017 году между АИР и министерством имущества и природных ресурсов региона, которое действовало от имени Челябинской области, и вернуть в конкурсную массу недвижимость или 393,7 млн руб. Также оспаривались два договора дарения денежных средств агентства на общую сумму более 1 млрд руб. Челябинской области в лице министерства финансов региона, подписанные в 2017–2018 года. А также договоры 2019–2022 годов по возврату 13,4 млн руб. учредителю АИР — министерству экономического развития области.

«На мой взгляд, решения суда первой инстанции необоснованны. Суд в принципе не стал рассматривать все представленные в заявлениях доводы. Я с этим не согласен»,— сообщил Алексей Пивоваров в разговоре с «Ъ-Южный Урал».

Согласно материалам дела, конкурсный управляющий привел общегражданские основания для оспаривания сделок, а не специальные по Закону о банкротстве. Истец указал, что в результате односторонних сделок в пользу учредителя — Челябинской области, должник лишился недвижимости и средств, которые могли пойти на погашение налоговой задолженности, сформированной как раз в этот период. «Фактически сделки прикрывали изъятие учредителем имущественного взноса у должника. Таким образом, ответчики злоупотребили своими правами и действовали напрямую во вред должнику»,— говорится в материалах дела.

Позицию конкурсного управляющего поддержал единственный кредитор агентства инвестиционного развития региона — УФНС России по Челябинской области, которому АИР должен более 411 млн руб.

Представители ответчиков по сделкам о дарении — министерств и правительства области, в суде настаивали на том, что по закону о банкротстве истек трехгодичный срок для оспаривания сделок. «К тому же в любом случае на момент сделок у должника отсутствовали признаки неплатежеспособности, так договоры одобрил наблюдательный совет, которому в том числе представлены справки об отсутствии задолженности по налогам. Ссылка на решение по начислению налога на прибыль за этот период является несостоятельной, так как решение обжаловалось в суде вплоть до кассационной инстанции до марта 2022 года»,— говорится в материалах дела.

Минэкономразвития области пояснило, что средства возвращались по условиям договоров о предоставлении бюджетной целевой субсидий. Трата неизрасходованной части этих средств на иные цели была исключена.

Доводы правительства Челябинской области поддержала прокуратура региона, вступившая в дело о банкротстве АИР в апреле этого года.

Суд первой инстанции посчитал, что к сделкам о дарении квартир и денег неприменимы общегражданские основания для оспаривания, поэтому отказал на основании истечения трехлетнего срока. В решении по квартирам указано, что фактически АИР как некоммерческая организация была привлечена для решения «социально-значимой и острой проблемы» — обеспечение жильем сотрудников сферы культуры. «Вреда указанными сделками кредиторам должника причинено не было»,— говорится в решении суда.

Агентство инвестиционного развития Челябинской области было создано в 2013 году для привлечения инвестиций в регион и сопровождения крупных инвестпроектов. В сентябре 2022 года арбитражный суд по заявлению самой организации открыл в отношении нее конкурсное производство. В реестр кредиторов включены только требования УФНС по региону на сумму 411,6 млн руб. Квартиры АИР получил от АО «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки» (учредитель — минимущества Челябинской области) в качестве оплаты при выкупе ценных бумаг. В 2016 году агентство получило от учредителя субсидию в размере 1,5 млрд руб. для покупки у ЮУ КЖСИ ипотечных сертификатов на 1,09 млрд руб. Также агентство приобрело у корпорации закладные и уступки права требования по займам на сумму 400,4 млн руб., которые корпорация обязалась выкупить обратно. Впоследствии ЮУ КЖСИ выкупила сертификаты, оплатив их частично деньгами, частично квартирами и жилыми домами. Большинство квартир — 110 — находятся в микрорайоне Белый хутор поселка Западный Сосновского района. Их в качестве служебного жилья региональные власти выдавали сотрудникам бюджетных учреждений, в том числе театров.

По мнению адвоката, советника адвокатского бюро «БВМП» Дмитрия Палина, шансы на отмену решений по этим сделкам судами вышестоящих инстанции достаточно велики. «В данном споре, на мой взгляд, абсолютно прав именно конкурсный управляющий. Суд первой инстанции отказал в иске, по сути сославшись только на совершение спорных сделок за пределами так называемого периода подозрительности, составляющего три года до даты введения процедуры банкротства, что исключает применение специальных оснований недействительности сделок по закону о банкротстве. При этом исследовать общегражданские основания суд первой инстанции не стал, что противоречит позиции Верховного суда РФ. Также судом первой инстанции, на наш взгляд, ошибочно определен период образования задолженности по налогам, которая возникает не с вынесения решения налогового органа, а с наступлением срока уплаты соответствующего налога»,— говорит Дмитрий Палин.

Руководитель адвокатской практики Ulezko.Legal Александра Улезко считает, что наиболее высоки шансы на отмену определений по договорам дарения. «Если в споре по возврату субсидий такая вероятность меньше — все же суды могут, действительно, признать приоритет бюджетного законодательства над банкротным, то к договорам дарения вопросов гораздо больше. Вероятно, будь должник коммерческой организацией, суд не колеблясь признал бы наличие цели злоупотребления правом и причинения вреда кредиторам при заключении договоров дарения. А тут первая инстанция, по сути, признала допустимым решение социально-значимых проблем области за счет кредиторов и уполномоченного органа»,— говорит Александра Улезко. Эксперт подчеркивает, что законодательство о банкротстве не делает таких исключений в зависимости от уставных целей банкротящейся компании, и решение Арбитражного суда Челябинской области может быть «опасным прецедентом».

Юлия Гарипова