Профильный комитет гордумы одобрил передачу пермского зоопарка в краевую собственность

Сегодня в Пермской городской думе состоялось заседание комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами. На нем депутаты обсудили предложение администрации Перми по передаче имущества МАУК «Пермский зоопарк» по адресу ул. Монастырская, 10 в региональную собственность. По итогам заседания комитета 6 депутатов проголосовали «за», 1 воздержался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

С докладами выступили начальник департамента культуры и молодёжной политики Перми Василий Головин и депутат гордумы Эдуард Гараев. В ходе обсуждения проекта депутат гордумы от КПРФ Геннадий Сторожев поинтересовался у докладчиков целесообразностью проекта. Господин Головин отметил, что передача мотивирована улучшением качества жизни животных, а также тем, что после переезда краю будет проще финансировать зоопарк, чем городу, поскольку затраты на его содержание возрастут в несколько раз.

На заседании комитета проблему переезда озвучила министр культуры края Алла Платонова. Она не смогла назвать точной даты переезда в построенный на Нагорном новый зоопарк, лишь заявив о намерении перевезти коллекцию осенью. По словам госпожи Платоновой, на данный момент к переезду готово все, кроме акватеррариума – на месте нового зоопарка соответствующее здание ещё не готово.

Согласно документу законопроекта, в собственность пермского края перейдут звери, птицы, вольеры, киоски, детские площадки, ангары, систему видеонаблюдения и автомобили. В совокупности стоимость имущества зоопарка составила чуть свыше 20 млн руб. Передача имущества зоопарка планируется осуществиться с 1 января 2024 года.