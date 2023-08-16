Агрофирма «Южная» приступила к уборке урожая винограда

15 августа крупнейшее виноградарское предприятие страны, агрофирма «Южная», входящая вместе с «Кубань-Вино» в группу компаний «Ариант», приступила к уборке урожая.



Фото: пресс-служба Кубань-Вино

Сейчас собирают столовый сорт «августин», а также такие ранние технические сорта, как «бианка», «кристалл», «платовский». На полях работают 24 инновационных комбайна, которые позволяют собрать ягоды с лозы быстро и максимально бережно.

Предуборочный период в этом году был непростой. Залповые ливни и град в Темрюкском районе задели около 1000 га виноградников «Южной». Чтобы минимизировать потери урожая, агрономам пришлось усилить защиту ягод от болезней. Сейчас прогнозы на сезон оптимистичные: в планах собрать более 90 тыс. тонн винограда высокого качества, что соответствует средним показателям компании. Напомним, что в прошлом году «Южная» собрала рекордные 113 тыс. тонн. Высокие показатели обеспечили благоприятные погодные условия.

Фото: пресс-служба Кубань-Вино

Сегодня площадь виноградников агрофирмы «Южная» составляет 9443 га. План посадки на осень 2023 — весну 2024 года — 633 га. Доля компании в общей площади виноградников в Краснодарском крае — 32%. Саженцами обеспечивает собственный питомник, являющийся крупнейшим в масштабах не только России, но и Европы. Доля в производстве саженцев в регионе — 67%. Всего в ведении агрофирмы «Южная» сейчас находится более 13 тыс. га земли на Таманском полуострове и под Анапой.

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