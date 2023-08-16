Полицейского подозревают в получении от коллег взяток за доступ в информсистемы

Начальник отдела криптографической защиты информации ГУ МВД по Краснодарскому краю стал фигурантом уголовного дела о получении взяток, сообщает следственное управление СКР по региону. Сотрудник полицейского главка подозревается в девяти эпизодах получения незаконного вознаграждения от инспекторов ДПС.

По данным СКР, с января 2022 по февраль 2023 года подозреваемый получил взятки в общей сумме более 200 тыс. руб., данный факт был выявлен сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. Следствие полагает, что начальник отдела криптографической защиты информации сообщил инспекторам ДПС УМВД России по городу Краснодару, что готов обеспечить бесперебойную работу федеральных информационных систем на устройствах, используемых инспекторами. За это от инспекторов ДПС требовалось ежемесячно переводить сотруднику ГУ МВД по 2 тыс. руб.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также возможных иных эпизодов противоправной деятельности фигуранта, сообщает СУ СКР.

Анна Перова, Краснодар