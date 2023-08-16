Донское студенчество в основном негативно относится к коррупции в вузах

Согласно данным, полученным в ходе исследования, которое провел институт социологии и регионоведения Южного федерального университета, только 3,6% учащихся донских вузов попадали в коррупционные ситуации. О том, что коррупция не является нормой, заявили 88,7% опрошенных. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

Как показало исследование, студенты понимают возможные причины возникновения коррупционных ситуаций. Учащиеся, которые считают коррупцию негативным социальным явлением, более строги к самому студенческому сообществу: они на 22,2% чаще видят причину в нежелании студента учить предмет, чем студенты, которые воспринимают коррупцию как нормальное состояние социальной системы.

Каждый второй опрошенный студент считает, что одной из основных мер по предотвращению или снижению уровня коррупции в образовательной организации является решение проблемы низкой оплаты труда преподавателей.

Негативное отношение к коррупции согласуется у студентов с их поведенческими установками: более 80% не готовы давать взятки ни при каких обстоятельствах.

В опросе приняли участие около двух тысяч студентов вузов региона.

Сергей Иванов