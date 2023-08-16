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Коммерсантъ FM
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Zenvo представила 1250-сильный гиперкар Aurora

Компания Zenvo Automotive представила гибридный гиперкар Aurora, дебютировавший сразу в двух версиях.

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Zenvo Aurora Agil и Zenvo Aurora Tur

Zenvo Aurora Agil и Zenvo Aurora Tur

Фото: Zenvo Automotive

Zenvo Aurora Agil

Zenvo Aurora Agil

Фото: Zenvo Automotive

Zenvo Aurora Agil

Zenvo Aurora Agil

Фото: Zenvo Automotive

Zenvo Aurora Agil

Zenvo Aurora Agil

Фото: Zenvo Automotive

Zenvo Aurora Tur

Zenvo Aurora Tur

Фото: Zenvo Automotive

Zenvo Aurora Tur

Zenvo Aurora Tur

Фото: Zenvo Automotive

Zenvo Aurora Tur

Zenvo Aurora Tur

Фото: Zenvo Automotive

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Zenvo Aurora Agil и Zenvo Aurora Tur

Фото: Zenvo Automotive

Zenvo Aurora Agil

Фото: Zenvo Automotive

Zenvo Aurora Agil

Фото: Zenvo Automotive

Zenvo Aurora Agil

Фото: Zenvo Automotive

Zenvo Aurora Tur

Фото: Zenvo Automotive

Zenvo Aurora Tur

Фото: Zenvo Automotive

Zenvo Aurora Tur

Фото: Zenvo Automotive

В основу модели лег карбоновый монокок Zenvo ZM1, разработанный специально для Aurora. Кузов купе выполнен из углепластика и у дорожной Tur и трековой Agil версий отличается в первую очередь степенью агрессивности аэродинамических элементов.

Обе модификации получили 6,2-литровый V12 с четырьмя турбинами. Мотор мощностью 1250 л.с. при 8000 об/мин имеет гибридный довесок. Силовая установка сочетается с инновационной 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с интегрированным 200-сильным электромотором, обеспечивающим движение задним ходом.

В базовой версии Agil на задней оси установлен 200-сильный электромотор, а в качестве опции можно заказать полный привод и три 650-сильных электромотора (один на задней оси и по одному на каждом переднем колесе), которые для версии Tur входят в базовое оснащение.

У модификаций Zenvo Aurora помимо декора кузова отличается оснащение салона — версия Agil сделана более аскетичной, чем Tur, что позволило снизить массу гиперкара. В остальном оба варианте купе аналогичны. Тираж Zenvo Aurora составит 100 экземпляров. Сборка автомобилей будет вестись вручную в Дании, а производство гиперкара стартует в 2025 году.

Максим Вершинин

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