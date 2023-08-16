Начальник отделения ГИБДД в Татарстане отказался от взятки 100 тысяч рублей

Глава отделения ГИБДД «Верхнеуслонский» в Татарстане отказался от взятки размером 100 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что в августе этого года 61-летнего водителя привлекли к административной ответственности за вождение в пьяном виде. На днях он приехал в здание отделения ГИБДД и положил начальнику на стол картонный стакан, где находились 100 тыс. руб., для того чтобы его не наказывали.

Глава отделения неоднократно предупреждал мужчину об уголовной ответственности за дачу взятки, однако это не сработало. В итоге он обратился в дежурную часть, и действия подозреваемого были пресечены.

Вину мужчина признал. Детали произошедшего выясняются.

"Ъ-Казань"