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Объем кредитования Россельхозбанка для покупки недвижимости на Кубани вырос на 83%

За семь месяцев текущего года объем выданных Россельхозбанком (РСХБ) ипотечных кредитов на приобретение недвижимости в Краснодарском крае увеличился на 83,5% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба РСХБ. Особенно активно растет кредитование на покупку жилья на побережье Черного и Азовского моря.

По данным банка, за первые семь месяцев 2023 года объем выдачи ипотеки в Краснодарском крае составил 345 млн руб., в прошлом году – 188 млн руб. В регионе действуют две льготные ипотечные программы: городская и сельская, позволяющие приобретать недвижимость в том числе в курортной зоне. «Жилье приобретается как для себя, так и для сдачи в аренду для внутреннего туризма, который сейчас на подъеме. В регионе активно развиваются сельский, винный и гастрономический туризм. Эти факторы стали причиной роста спроса на ипотеку. Считаю такую динамику долгосрочным трендом», – отметил директор Краснодарского филиала РСХБ Евгений Ковалев.

Анна Перова, Краснодар

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