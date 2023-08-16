Обменялись опытом развития

12 августа член совета директоров «Метафракс Групп» Владимир Даут и исполнительный директор компании «Метафракс Кемикалс» Александр Вдовин провели экскурсию по предприятию для представительной делегации холдинга «СИБУР» в составе 40 человек. Визит состоялся для обмена опытом и практиками устойчивого развития между группами компаний.



В актовом зале заводоуправления топ-менеджеры «Метафракса» рассказали об этапах развития предприятия, технологиях и продукции. Обсудили с гостями техническое оснащение завода, специфику работы в текущих условиях.Состоялся продуктивный диалог по вопросам экологии и промышленной безопасности, логистики и реализации продукции. С сообщением о кадровой политике «Метафракс Групп» выступил заместитель генерального директора компании по персоналу и социальным вопросам Рашид Шакиров.

Делегация осмотрела предприятие: производство метанола, установку параформальдегида, комплекс «Аммиак – карбамид – меламин» (АКМ) и другие цеха. Во время поездки продолжилось обсуждение вопросов стратегии развития и социальной ответственности предприятия, остановочного ремонта, установки и эксплуатации оборудования, взаимодействия с подрядными организациями и корпоративной культуры.

– Мы создаем условия труда, в которых человеку комфортно работать. Это формирует добросовестное отношение к делу, повышает внутреннюю мотивацию и положительно влияет на конечный результат, – подчеркнул Александр Вдовин.

Представители СИБУРа отметили ухоженность территории предприятия, обилие зелени и цветов. Гости высоко оценили уровень культуры производства и развития компании:

– При посещении «Метафракса» невозможно не отметить вовлеченность и огонь в глазах у его руководителей. Чувствуется, как они болеют за завод. Владимир Александрович представил предприятие как свое дитя, которое он растил на своих руках. Его потрясающие знания, идеи и рассказы не оставили никого равнодушным. По состоянию самого завода видно заботливое отношение к нему сотрудников. Приятно приезжать на предприятие, которое ухожено. Видно, что за каждый уголок радеют переживающие и вовлеченные люди, такие как Александр Сергеевич Вдовин. Видно, что для него«Метафракс» – второй дом. Большое спасибо за погружение в историю предприятия! Мы видим, что в стране есть люди, которые развивают производство на мировом уровне. Хочется пожелать коллегам преодоления препятствий, успехов в реализации самых смелых проектов и безопасной работы!– поделился главный инженер АО «Сибур-Химпром» Максим Леньков.

Метафракс Кемикалс