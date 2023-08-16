В Волгоградской области завели дело после травмирования четырех детей

В поселке Динамо Нехаевского района Волгоградской области дети получили травмы на площадке. Сотрудники Урюпинского межрайонного следственного отдела регионального СУ СКР завели уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 293 УК РФ), рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, двойные качели на упомянутой детской площадке установили в 2013 году. С тех пор сотрудники местной администрации не предпринимали регулярных действий для поддержания аттракциона в безопасном состоянии.

31 мая 2023 года две 11-летних, 10-летняя и девятилетняя девочки упали, катаясь на выше обозначенных качелях. Детей госпитализировали. «10-летняя девочка получила наиболее тяжелые травмы, в том числе компрессионный перелом грудного позвонка, в результате чего проходила длительное лечение в больнице», — говорится в сообщении.

Следователи пришли к выводу, что инцидент произошел ввиду износа аттракциона и разрушения сварочного шва крепления. Сотрудники СКР выяснят, кто из чиновников несет ответственность за произошедшее.

Дарья Васенина

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