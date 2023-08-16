«За разработку новинок отвечает SberDevices»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, какие опции предусмотрели создатели гаджетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Компания Sber выпустила линейку устройств для умного дома с поддержкой протокола Zigbee. Пока речь идет о пяти гаджетах — это умная кнопка, сенсоры движения, открытия, температуры и влажности, а также умная розетка. Если бы последнюю заменить на датчик протечки, то получился бы точно такой же набор, который ранее представил «Яндекс».

За разработку новинок Sber отвечает ее родственный партнер SberDevices. Являются ли созданные им новинки с аппаратной точки зрения собственными, производитель не указал. Но если говорить о софтовой составляющей, то тут есть строгое заявление: все устройства работают на полностью российской облачной платформе, которая включена в реестр отечественного ПО.

Между собой и с другими элементами умного дома кнопка, датчики движения, открытия, температуры и влажности, а также умная розетка общаются с помощью протокола Zigbee версии 3.0. Это в первую очередь позволяет не беспокоиться о питании гаджетов и крепить их куда угодно хоть на скотче. Во-вторых, коммуникация приборов между собой не зависит от Wi-Fi или Bluetooth. При таких степенях свободы сценарии автоматизации получают более широкую палитру, универсальность и простоту развертывания. А это возможность управлять как минимум безопасностью дома, климатом и освещением.

Также важно сделать оговорку, что получает и распределяет сигнал специальный умный хаб Sber. И если есть необходимость что-то передавать вовне, например, отправлять пуш-уведомление на смартфон, то уже требуется соединение хаба с интернетом. И постоянное питание от сети, к сожалению, ему все еще необходимо. Что здорово, такой коммутатор может управлять не только гаджетами Sber, но и совместимыми Zigbee-устройствами фирм Aqara и Sonoff. Это только расширяет поле для пользовательской фантазии.

Отдельно в новой линейке хочу отметить умную розетку. Инженеры оснастили ее защитой от повышенного напряжения. В случае опасности новинка Sber выводит из электроцепи включенного в нее потребителя, предотвращая его повреждение. А когда напряжение возвращается в норму, включает обратно. Возможности умной розетки не безграничны, она рассчитана на приборы с мощностью до 3680 Вт и током до 16 А. Правда, пока розетка — это единственная новинка умного дома, которая, судя по сайту, еще не готова к продаже.