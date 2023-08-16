В Казани увеличат скоростной режим трамваев

В Казани будет увеличен скоростной режим трамваев №5 и №5а на ряде участков. Об этом сообщает «Метроэлектротранс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ

Для этих целей были снесены кантовочные съезды на улице Мусина и около стадиона «Ак Барс Арена». Такие же работы начали около остановки «Ветеринарная академия».

Кроме того, сотрудники предприятия заменили свыше 60 м рельсов и сварили 44 стыка на аварийных участках пути. Также они продолжают выправлять пути после прохождения путеизмерительной тележки, на сегодня исправлено 38 км.

"Ъ-Казань"