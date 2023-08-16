Петербургского мундепа отправили в СИЗО по обвинению в совращении подростка

В Санкт-Петербурге по ходатайству следствия суд поместил в СИЗО заслуженного тренера, вице-президента Федерации ояма каратэ и депутата муниципального образования «Ржевка» Игоря Губайдулина. 63-летнему мундепу инкриминируют развратные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, которому не исполнилось 14 лет (ч. 2 ст. 135 УК РФ).

В материалах дела говорится, что задержанный пытался совратить 12-летнего подростка. В объединенной пресс-службе городских судов уточнили, что мастер боевых искусств вступил с мальчиком в переписку через мессенджер и завел непристойный разговор, а также обменивался с ним откровенными снимками.

«Следствие полагает, что Губайдулин совершил развратные действия без применения насилия с несовершеннолетним, 2011 г.р., а именно вступил с ним в переписку через мессенджер, обсуждая то, что обсуждать с несовершеннолетними не стоит, и обмениваясь эротическими фото»,— говорится в сообщении.

Следователь указал, что при осмотре телефона Игоря Губайдулина у него также была найдена фотография «обнаженного несовершеннолетнего лица мужского пола».

Ранее депутат работал педагогом дополнительного образования в средней общеобразовательной школа №233 с углубленным изучением иностранных языков в Красногвардейском районе. Также он является президентом детской общественной организации «Санкт-Петербургский центр косики каратэ».

Андрей Кучеров

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