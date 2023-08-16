С 17 по 19 августа на площадках Екатеринбурга будут выступать духовые оркестры

Международный духовой фестиваль пройдет с 17 по 19 августа в честь 300-летия Екатеринбурга. Со стороны участников фестиваля будут представлены духовые марши и вальсы, композиции из классического репертуара оркестра и современные произведения в оркестровом исполнении, сообщила пресс-служба правительства Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«К участию в фестивале приглашены яркие и самобытные коллективы. Музыканты из разных регионов объединяться, чтобы сделать подарок городу и его жителям. Выступят около полутысячи музыкантов-духовиков»,— прокомментировал президент Российского духового общества Михаил Брызгалов.

В программе фестиваля будут уральские детские оркестры, взрослые оркестры из Нижегородской области, Башкортостана, ХМАО и Азербайджана. Свои программы представят городской оркестр «Уралбэнд» из Екатеринбурга, духовой оркестр Samara-Band из Самары, оркестр из Перми и другие.

Оркестровые выступления начнутся 17 августа в киноконцертном театре «Космос». 18 августа продолжатся в Летнем театре Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского. Самой главной частью фестиваля станет шествие 19 августа от площади 1905 года к памятнику Татищеву и де Геннину, которое перейдет в выступление на Октябрьской площади. Завершится фестиваль в Историческом сквере.

Софья Злобина

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