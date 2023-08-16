«Ставки по вторичной ипотеке могут долететь до 15-16% годовых»

На внеочередном заседании 15 августа совет директоров Банка России повысил ключевую ставку сразу на 350 б. п.: с 8,5% до 12% годовых. Представители регулятора пояснили, что такое решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности, обосновано усилением инфляционных рисков на фоне активации потребительского спроса и усилением канала переноса слабого курса рубля на внутренние цены. В ближайшей перспективе мера ЦБ позволит обеспечить такую динамику денежно-кредитных условий и внутреннего спроса, которые необходимы для стабилизации инфляции в пределах 4% (сейчас она несколько выше). Повышение ключевой ставки до 12% приведет к росту потребительских цен и удорожанию кредитов, в том числе и направленных на покупку жилья на вторичном рынке, и повысит привлекательность аренды квартир, уверен Алексей Кричевский, финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм»:



— Решение регулятора продиктовано попыткой как-то повлиять на валютный курс, который в понедельник преодолел «психологический барьер» в 100 руб./$. Это — первое, что приходит на ум многим экспертам. Однако определенную роль сыграла и перегретость кредитного рынка: ипотечные займы бьют исторические рекорды вместе с триллионами кредитов по другим продуктам — PoS, карты, потребительские займы. Автокредитование тоже переписывает максимумы на фоне удорожания транспорта. Кроме того, де-факто ЦБ через ставку серьезно повлиять на курс не может. Это наглядно показала динамика валюты в последние дни. После объявления об экстренном заседании совета директоров курс со 101 руб./$ снизился до 97 руб./$. Затем, после повышения ставки, в течение дня курс поднялся до 99 руб./$. После вброса информации об изменении в политике контроля за движением капитала и возможному возврату к продаже экспортерами валютной выручки рубль опять пошел в плюс: курс снизился до 95 руб./$. В итоге, средний показатель курса оказался в пределах 97 руб./$. Поднимая ставку, ЦБ нужно было показать, что он может хоть как-то влиять на текущую ситуацию: рост цен на импортные товары и угроза галопирующей инфляции.

На 7 августа, по оценкам Банка России, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%. «При этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год», — отмечается в релизе регулятора. Собственно, для того он сейчас и предпринимает попытки как-то привести в порядок валютный рынок, чтобы снизить инфляцию хотя бы к концу года.

Из-за увеличения ключевой будут расти ставки и на вклады, и на кредиты. Банки смогут привлечь побольше средств граждан, давая среднесрочные ставки по 11% годовых. В то же время ставки по вторичной ипотеке будут неподъемными: они запросто могут долететь до 15-16% годовых. Покупатель вновь развернется к новостройкам, при условии, что здесь сохранятся льготные ставки. С другой стороны, начнется праздник на рынке аренды жилья, поскольку с новыми, более высокими ставками на вторичку, ежемесячный платеж за однокомнатную квартиру будет втрое выше ее месячной аренды.

Если Банк России действительно хочет привести в порядок валютный рынок, то нужно что-то решать с продажей экспортной выручки и ограничениями на вывоз капитала. И здесь ситуация довольно сложная, поскольку недавно был подписан указ о том, что выручку по межправительственным контрактам можно оставлять за рубежом. Значит, продажа валюты может коснуться тех договоров, которые заключались просто между компаниями, без политического «содействия».

И в завершение — о прогнозах. Учитывая, что следующее заседание совета директоров Банка России состоится менее чем через месяц, вряд ли на нем будут какие-то шоковые решения. Возможна некоторая корректировка ключевой ставки в обе стороны — в пределах 0,5%. Останется ли она такой до конца года, пока неясно. Многое будет зависеть от того, каким будет валютный курс и какой — инфляция. Но уже сейчас можно сказать, что в текущем году ЦБ не опустит ставку ниже 10%. До конца 2023 года можно ожидать снижения курса до 85 руб./$, но когда именно это произойдет — сказать сложно, поскольку целиком и полностью зависит от того, к каким договоренностям и когда придут мировые элиты.