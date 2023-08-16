«Ростех» отказался от проектов мусоропереработки в Пермском крае

Госкорпорация «Ростех» отказалась от проектов, связанных с переработкой мусора в Пермском крае. Об этом заявил руководитель регионального представительства «Ростеха» Александр Лаврин на заседании комитета Пермской думы по городскому хозяйству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Господин Лаврин рассказал, что компания интересовалась строительством мусоросортировочного полигона в Софронах и предлагал услуги компании краевому министерству ЖКХ, но не получила «внятных ответов». «Эта Санта-Барбара продолжалась с мая, достучались до самых верхов. Сейчас понимаем, что в Пермском крае ведется работа по заключению концессионного соглашения по строительству мусоросортировочного полигона в Софронах и потребности в решениях «Ростеха» у региона нет», - сообщил депутатам Александр Лаврин. Он добавил, что проекты «Ростеха» позволяют перерабатывать около 500 тыс. мусора в год, но в правительстве Пермского края заявили, что в регион не нуждается в таких мощностях. Сейчас «Ростех» предлагает краевым властям проекты по утилизации строительного мусора, очистке сточных вод и установке автоматов по сбору вторсырья.

В июне этого года стало известно о подготовке концессионного соглашения по строительству мусоросортировочного комплекса в Софронах. В качестве инвестора рассматривается ООО «Эвиком-Пермь», связанное со структурами предпринимателя, совладельца «Фармстандарта» Виктора Харитонина. Коммунальный комплекс будет рассчитан на переработку ТКО в объеме 250 тыс. тонн, его планируется ввести в строй в 2026 году. Срок концессионного соглашения с инвестором составит 20 лет, а в проект планируется вложить 4,6 млрд руб.