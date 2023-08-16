Аренда малогабаритных квартир в Челябинске за год подорожала на 24,1%

В августе средняя ставка аренды квартир площадью до 32 кв. м в Челябинске составила 16 тыс. руб. в месяц. Это на 24,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об сообщается в исследовании портала недвижимости «Мир квартир».

В целом среди городов РФ численностью свыше 300 тыс. человек ставки аренды квартир площадью до 32 кв. м за год увеличились на 10,5%. Наиболее ощутимый рост отмечен в Махачкале (+54,2%), Волжском (+40,2%), Магнитогорске (+28,9%), Ростове-на-Дону (+27,1%) и Кирове (+26,3%). Снижение арендных ставок зафиксировано в Севастополе (–12%), Чите (–10,9%), Калининграде (–9,7%), Санкт-Петербурге (–7,8%) и Калуге (–7,1%),

«В целом по стране интерес к арендному жилью растет, так как альтернативный вариант решения квартирного вопроса — покупка квартир в собственность — становится для россиян все менее доступным. А арендные малогабаритные квартиры и студии как самый экономный вариант пользуются все большим спросом», — считает гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

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