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Договор о реализации программы КРТ во Фролах оценили в 14,2 млн рублей

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края объявило торги на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) территории в селе Фролы. По информации на сайте электронной торговой площадки «Сбербанк-АСТ», где проводился аукцион, начальная цена лота составляет 14,2 млн руб. Торги назначены на 14 сентября.

Фото: аукционная документация

Фото: аукционная документация

В пресс-службе минимущества уточнили, что проектом договора предусматривается среднеэтажная и многоэтажная жилая застройка с социальной и транспортной инфраструктурой — помимо жилья, победитель торгов должен построить детский сад на 280 мест и обустроить улично-дорожную сеть. Общая площадь застройки — 11,97 га. Предельный срок реализации программы КРТ на этом месте составляет семь лет с момента заключения договора.

Решение о комплексном развитии территории в селе Фролы было принято правительством региона в июле 2023 года. Отметим, что на участке в 8,99 га, который войдет в зону КРТ, ООО СЗ «Интэска-СТ» возводит ЖК «Новая Пермь». Этот комплекс был анонсирован еще в 2015 году под названием «Европа-Парк». Позднее участок пытались продать, разрешение на строительство жилья в этой локации было выдано в 2021 году, название комплекса сменили на «Новую Пермь».

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