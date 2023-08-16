Около трети новых квартир в Казани приобретают не местные жители

В Казани около трети новых квартир в настоящее время покупают люди, приезжающие из других субъектов РФ. Об этом в ходе августовского совещания работников науки и образования Татарстана заявил мэр города Ильсур Метшин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

По его словам, каждый год в Казани вводят в эксплуатацию более 800 тыс. кв. м жилья. «Стремительно вырастают новые жилые микрорайоны, в том числе на месте когда-то заброшенных депрессивных территорий. По численности новоселов — население, к примеру, Менделеевска или Нурлата»,— сказал господин Метшин.

Среди приезжих, которые покупают в Казани жилье, большая часть — это молодежь.

"Ъ-Казань"