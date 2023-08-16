«Монолит групп» построит 150 тыс. кв. м жилья в Октябрьском районе Ростова

Специализированный застройщик «Монолит групп» признан победителем торгов на право заключения договора комплексного развития территории (КРТ) в Октябрьском районе Ростова, которые провел ДОМ.РФ. Об этом сообщила пресс-служба АО «ДОМ.РФ».

«Монолит групп» предложил за право заключения договора КРТ 663,83 млн руб. при начальной цене лота 13,95 млн руб., уточнила пресс-служба.

Участок площадью 32,8 га расположен вблизи ул. Петренко. Здесь планируется построить не менее 150 тыс. кв. м жилья. Помимо жилой застройки высотой до 22 этажей, в рамках реализации проекта КРТ предполагается обустройство объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, благоустройство и озеленение. Срок реализации проекта — 10,5 лет.

Сергей Иванов