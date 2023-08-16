В Петербурге отправили под домашний арест лидера международной преступной группы

Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе меру пресечения в виде домашнего ареста для гражданина Турции и Королевства Нидерландов Рамазана Кескина, который, по данным немецких правоохранитилей, является организатором международной преступной группы, специализирующейся на переводах через границу денежных средств, полученных от продажи наркотиков. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ранее районный суд избрал для господина Кескина меру пресечения в виде домашнего ареста до 24.11.2023. Городской суд оставил ее без изменений. Защита просила у суда освободить мужчину под залог в 1 млн руб.

Господин Кескин был задержан на Московском вокзале. Его разыскивают в Германии как лицо, причастное к преступлениям, предусмотренным статьями 129, 261, 334, 335а УК Германии. Кроме того, в отношении господина Кескина судом Германии избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, издан ордер на европейский арест. Инициатор розыска попросил задержать его и содержать под стражей до решения вопроса о его экстрадиции.

Согласно ориентировке на розыск, Рамазан Кескин организовал международную преступную группу, которая специализируется на переводах через границу денежных средств, полученных от сделок между наркокартелями. В частности, речь идет о черногорском клане «КАВАЧ». В период с 2017 по 2020 годы членами группы было обналичено более 12,8 млн евро. Деньги перенаправляли через Германию в Турцию, Россию, Колумбию, Парагвай и др. страны.

В сообщении пресс-службы отмечается, что в сравнительно-правовом анализе УК РФ и УК Германии действия господина Кескина могут быть квалифицированы по пп.а,б ч.4 ст.174 УК РФ. Защита возражала. По мнению адвоката, действия, которые описаны в запросе на выдачу, не подпадают ни под один состав преступлений, предусмотренный УК РФ.

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