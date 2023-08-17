Нейросеть позволила салонам Strong нарастить выручку на 30%

Внедрив систему SteadyControl, краснодарские филиалы розничной сети улучшили сервис и увеличили доход



С мая 2023 года качество работы менеджеров салонов Strong (ортопедические матрасы и товары для сна) контролирует система SteadyControl. Она объединила искусственный интеллект, технологии аудио- и видеоаналитики с современными практиками менеджмента. Данные с аудиобейджей и видеокамер обрабатываются нейросетью и ежедневно формируют статистику соблюдения корпоративных стандартов сервиса, сообщили в компании.

Всего за два месяца менеджменту Strong удалось улучшить работу персонала по приоритетным критериям чек-листа. Это касается первичной коммуникации с посетителями, понимания их потребностей, качества презентации товаров.

Как рассказала директор розничной сети ООО «Стронг» Нарине Осипян, около 15 минут в день ей требуется, чтобы получить полную картину по работе персонала в Краснодаре. Бизнес-тренеру и управляющим нужно чуть больше — 20-30 минут.

«Раньше мы тратили часы и дни для анализа работы сотрудников. Это даже физически тяжело для любого человека — отсматривать десятки видео. Об оперативном реагировании и быстрой корректировке процессов речи не было. Сегодня колоссальный объем данных автоматически анализирует нейросеть. Утром я захожу в свой личный кабинет, смотрю готовый отчет за прошедший день: какие были критические ошибки у сотрудников или незначительные нарушения чек-листа. Плюс всегда на связи эксперты SteadyControl, которые подскажут и помогут работе»,— пояснила Нарине Осипян.

По словам руководителя ООО «Стронг», результатом внедрения SteadyControl стало наращивание 30% к выручке уже на второй месяц использования системы. Сейчас компания планирует масштабирование системы по всей розничной сети.

Методология SteadyControl позволяет руководителям и линейным сотрудникам видеть объективный уровень соблюдения стандартов. Система интегрируется с кассовым ПО, CRM-сервисами, имеет функционал обучающего сервиса. Другим важным преимуществом является экспертная поддержка: за каждым проектом закреплен специалист, разбирающийся в конкретной индустрии бизнеса.

Руководитель направления SteadyControl.Мебель Анастасия Коврижных: «Strong — федеральная сеть с узнаваемой концепцией сервиса. Для нашей команды сопровождения всегда большое удовольствие работать с профессионалами, которые детально прописывают стандарты. Задача каждого менеджера Strong — быть экспертом в подборе матрасов. Это требует регулярного обучения, подсказок по соблюдению чек-листов, разбора удачных и неудачных практик. Со своей стороны мы обращаем внимание партнеров на точки роста сервиса и стараемся дать максимум пользы, экономя время топ-менеджеров сети Strong».

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