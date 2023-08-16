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Коммерсантъ FM
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Новое беспилотное судно презентовала компания из Удмуртии на форуме «Армия»

Группа компаний «Беспилотные системы» из Удмуртии представила новое судно мультироторного типа Supercam X4 на международном военно-техническом форуме «Армия-2023». Небольшой аппарат способен находиться в воздухе до 40 минут и преодолевать расстояние до 7 км, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В рамках форума компания также презентовала обновленную версию беспилотника Supercam S350. Адаптированная модель беспилотного летательного аппарата может задействоваться в условиях противодействия со стороны средств радиоэлектронной борьбы, а также способна выполнять множество задач по разведке территории без сигналов спутниковых навигационных систем и ряд других функций.

Разработки компании находятся на вооружении профильных подразделений и правоохранительных органов страны.

Напомним, форум «Армия», который проходит с 14 по 20 августа, планируют посетить 69 зарубежных делегаций. Свои разработки покажут концерн «Калашников», ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», группа компаний «Беспилотные системы» и другие компании Удмуртии.

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