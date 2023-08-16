ПСБ и компания «Иннопрактика» объявили победителей национального рейтинга диверсификации «Лидерство на гражданских рынках» по итогам 2022 года. Первое место занял Уральский приборостроительный завод. На втором месте московское научно-производственное предприятие «Торий». Третье место занял Муромский приборостроительный завод. Церемония награждения прошла в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023». Награды победителям вручил председатель ПСБ Петр Фрадков. «С каждым годом в рейтинге диверсификации мы видим успешные проекты все большего числа предприятий, тройка лидеров ежегодно меняется, появляются новые участники»,— подчеркнул Фрадков.

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