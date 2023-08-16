В Тихорецке обанкрочен завод «Красный молот», выпускавший бронепоезда

Арбитражный суд Кубани признал банкротом и открыл конкурсное производство в отношении Тихорецкого завода «Красный молот», выпускавшего в войну бронепоезда, а в последние годы — топливозаправщики и оборудование для нефтеперерабатывающих заводов. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт Тихорецкого завода «Красный молот» Фото: сайт Тихорецкого завода «Красный молот»

Банкротные процедуры были инициированы еще в 2019 году физическим лицом. В 2021 году суд ввел на заводе наблюдение. По состоянию на начало августа текущего года размер непогашенной кредиторской задолженности составил 85,6 млн руб.

Как следует из материалов дела, кадастровая стоимость имущественного комплекса предприятия, состоящего из цехов, складов и гаражей, превышает 158 млн руб.

Рассмотрение отчета конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного производства назначено на 18 декабря текущего года.

Согласно данным неофициального сайта завода, посвященного истории предприятия, первые мастерские будущего завода по изготовлению путейского инструмента были открыты в 1896 году. Во время гражданской войны здесь был сформирован Тихорецкий полк в составе Стальной дивизии. В 1928 году предприятие получило правительственный заказ на изготовление крупных металлоконструкций для первенцев тяжелой индустрии Кузнецкого и Магнитогорского металлургических комбинатов. В 1934 году мастерские службы были преобразованы в завод «Красный молот».

В начале Великой Отечественной войны коллектив работников Тихорецкого узла построил на свои средства бронепоезд «Железнодорожник». Во время оккупации Кубани предприятие было эвакуировано в Тбилиси. С конца 1990-х годов оно начало выпускать топливозаправщики в виде одиночных автомобилей и автопоездов с прицепами-цистернами, а также оборудование для нефтеперерабатывающих заводов России и ближнего зарубежья.

Михаил Волкодав

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