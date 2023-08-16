Кабмин Украины передал «Укрнафте» активы «Татнефти»

Кабмин Украины передал «Укрнафте» три арестованных предприятия, принадлежавших «Татнефти». Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его словам, речь идет о предприятиях «Полтава-капитал», «Харьков-капитал» и «Татнефть-АЗС-Украина». Все эти компании владеют АЗС и другим имуществом. При этом сначала планировалось передать активы «Татнефти» «Нафтогазу», но впоследствии кабинет министров передумал.

Напомним, весной прошлого года президентом Украины Владимиром Зеленским был подписан закон о принудительном изъятии активов России и ее резидентов. Об аресте активов «Татнефти» стало известно в конце мая того же года.

"Ъ-Казань"