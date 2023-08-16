В Пермском округе из-за нарушений закрыли детский лагерь

Пермский районный суд приостановил работу детского оздоровительного лагеря отдыха «Огонек-ПМ». Основанием для этого послужили выявленные нарушения правил противопожарной безопасности.

О приостановке работы лагеря сообщила пресс-служба Пермского округа на своей странице в соцсети. Смена под названием «Инженерные каникулы», которую отменили, должна была начаться 17 августа.

«Огонек-ПМ» расположен в деревне Малый Буртым. На территории лагеря находится трехэтажный корпус с центральным отоплением и водой, который позволяет разместить 180 человек.