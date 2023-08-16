По карманам

Карго — это широкие брюки с массивными карманами по бокам. Они были особенно популярно в 1990-х и 2000-х, а также завоевали свое место в современных трендах. Последние несколько лет нарочито широкие брюки карго остаются одним из главных трендов уличной моды — наряду с оверсайз-худи, винтажными вещами и скейт-культурой. Рассказываем историю брюк с большими карманами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jeremy Moeller / Getty Images Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Большинство бессмертных вещей пришли в наш гардероб из военной униформы. Проверить это очень легко: если это базовая модель, которая всегда в тренде и не меняется уже десятилетиями, скорее всего ее корни уходят в армейское (в крайнем случае рабочее) прошлое. Брюки карго — не исключение. Изначально они появились как часть униформы британской армии. В 1930-х годах в Королевской армии была введена новая униформа, которая изначально была встречена без энтузиазма, однако вскоре доказала свою функциональность. Первая версия брюк карго появилась именно у британцев: это были широкие брюки из плотной шерсти с одним карманом на бедре (как у обычных брюк) и одни, массивным, на ноге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генерал Дуайт Д. Эйзенхауэр беседует с американскими десантниками, 1944 год

Фото: Underwood Archives / Getty Images Генерал Дуайт Д. Эйзенхауэр беседует с американскими десантниками, 1944 год

Фото: Underwood Archives / Getty Images

Позже, в 1940-х годах, брюки карго стали частью униформы американских солдат. В основном их использовали парашютисты, чтобы быстрее получать доступ к необходимым принадлежностям. Один немецкий офицер, когда американская армия приближалась к его позициям, написал в своем дневнике: «Американские солдаты — дьяволы в широких штанах — уже меньше, чем в 100 метрах от моей линии застав». Глядя на успех брюк карго в рядах парашютистов, командование решило внедрить модель как часть униформы для всей американской армии. Именно тогда и появилась культовая модель, к которой мы привыкли сегодня: широкие оливковые брюки, которые заправлялись в сапоги, с массивными карманами по бокам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Принц Чарльз, принц Уэльский, главнокомандующий парашютно-десантным полком, в мемориальном музее моста Пегас, 2000 год

Фото: Max Mumby / Indigo / Getty Images Принц Чарльз, принц Уэльский, главнокомандующий парашютно-десантным полком, в мемориальном музее моста Пегас, 2000 год

Фото: Max Mumby / Indigo / Getty Images

Как это часто бывает, по окончании войны униформа перекочевала из казарм на улицы городов. Экономическая ситуация была не идеальной, военной одежды было пошито с запасом, а некоторые солдаты, привыкнув к удобству формы, продолжали носить ее и на гражданке. Именно поэтому многие армейские вещи — в том числе и брюки карго — стали частью базового гардероба мужчин по всей стране. В течение XX века карго распространялись по всему миру. Японцы, например, очень часто вдохновляются американским военным стилем: многие японские марки строят свои коллекции вокруг университетских и армейских курток, тяжелых джинсов, свитшотов и брюк карго.

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Особенную популярность — уже среди гражданского населения — такие брюки приобрели в 1990-х. На это повлиял всплеск интереса к рабочей и армейской одежде среди рэперов, скейтеров и почитателей уличной моды. Сегодня тренды из 1990-х и 2000-х активно возвращаются: возрождение интереса к скейт-культуре, рабочей одежде (например, брюкам double knee) и другим атрибутам стиля того времени. Брюки карго не стали исключением. Лучше всего выбрать классическую модель — свободный силуэт, оттенок оливкового цвета и закрывающиеся массивные карманы по бокам. Сочетать их можно с другими бессмертными моделями из мира стрит-стайла — например, кедами Vans и базовым серым свитшотом или худи.

Илья Петрук